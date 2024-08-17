Специалисты назвали самые популярные у россиян города Европы

Россияне летом 2024 года среди всех европейских городов чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей. Среди фаворитов также оказались Милан и Рим со средней ценой проживания 13 и 12 тысяч рублей в стуки соответственно. Такой вывод сделали специалисты сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip на основе собранной статистики.

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Популярность итальянского центра моды за последний год выросла более чем на четверть, а столица страны в свою очередь стала на 10 процентов менее востребованной среди россиян.

В списке 10 наиболее популярных у россиян европейских направлений также оказались Белград, Барселона, Будапешт, Венеция, Вена, Мадрид и Берлин. При этом число поездок из России в венгерскую столицу выросло почти в 2,5 раза, передает РИА Новости.

Россияне назвали оптимальную заработную плату, которая позволила бы им с комфортом тратить деньги на путешествия. Опрос провел сервис по покупке билетов «Купибилет».

Лето подходит к концу, и осень не за горами. Но и в сентябре можно отдохнуть и погреться под солнечными лучами. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осени.