Туры в Турцию: сколько можно сэкономить в октябре

В пятницу, 16 августа, портал TourDom.ru сравнил цены туров в Турцию с вылетами из Москвы во второй половине августа и через 2 месяца – после 15 октября. Мы рассматривали турпакеты на двоих на семь ночей с питанием all inclusive или ultra all inclusive в одни и те же отели и категории номеров.

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В Dobedan Beach Resort 5* (Сиде) предлагается отдохнуть с 20 августа в номере с видом на море за 318 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00. – Ред.). Тур с вылетом 17 октября стоит на 71 тыс. руб. дешевле – 247 тыс. руб.

Разница в стоимости августовского и октябрьского отдыха в другом популярном отеле на курорте Сиде, Acanthus & Cennet Barut Collection 5*, не столь велика. Если вылететь из российской столицы 20 августа, неделя в superior room side sea обойдется в 409 тыс. руб. А с 18 октября – в 380 тыс. руб.

А вот в Akka Antedon Hotel 5*, расположенном в Кемере, в бархатный сезон можно провести неделю вдвоем более чем вдвое дешевле, чем в ближайшие даты. Тур с отправлением из Москвы 17 августа сейчас реально купить за 491 тыс. руб., а на вылет 20 октября – за 223 тыс. руб. Возможно, высокая цена на август объясняется тем, что туроператоры допродают последние номера из своих квот в востребованной гостинице.

В Nirvana Cosmopolitan 5* (Анталья) на вылеты 20 августа реально забронировать только размещение уровня deluxe suite, стоимость соответствующая – за тур придется выложить от 758 тыс. руб. А 18 октября в этот отель можно отправиться за 301 тыс. руб., туры с проживанием в номерах superior standard предлагаются с моментальным подтверждением.

Поездки на южные курорты в последние даты октября позволяют экономным туристам относительно недорого отдохнуть в популярных отелях, туры в которые многие не могут позволить себе в пик летнего сезона. Другое преимущество – более обширный выбор вариантов размещения. Как отмечают туроператоры, в этом году спрос на октябрьские турпакеты в Турцию заметно вырос. В одной из крупных туроператорских компаний нам сообщили, что на них сейчас приходится 47% от тех бронирований, глубина которых составляет более месяца. Выбирая отдых в конце октября, туристам, конечно, нужно учитывать, что благоприятные условия для морских купаний не гарантированы, хотя, как правило, погода на турецких курортах в это время еще теплая.

Ранее мы писали о том, из каких российских городов туроператоры продлевают чартеры в Турцию на ноябрь.