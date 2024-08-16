Туристы получат больше рейсов на Шри-Ланку и в Гоа из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга в зимнем расписании появится больше прямой перевозки на Шри-Ланку и в Индию. Полетную программу по маршрутам в Коломбо и в Гоа заявила авиакомпания AZUR air. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты. Турпакеты с этим перелетом появились и в системах бронирования.

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Рейсы в Индию из аэропорта Кольцово запланированы с 28 ноября до конца марта с периодичностью раз в 10–11 ночей. Туры с этим перелетом формирует туроператор Anex.

В прошлом году уральских туристов возил в Гоа только «Аэрофлот» в партнерстве с Библио-Глобусом. Рейсы выполнялись почти ежедневно. По словам турагентов, прайсы были относительно высокими:

«Индия перешла из разряда “эконом” в формат “не для всех”».

Тем не менее самолеты загружались хорошо.

В сезоне-2024/2025 программа «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Гоа возобновится, причем даже раньше обычного – с 2 октября. Турагенты приветствуют расширение перевозки по направлению.

«Увеличение объемов дает надежду, что туры станут доступнее, по крайней мере, хочется в это верить», – говорит Валентина Дмитриева, руководитель агентства «Валенсия».

На Шри-Ланку, в аэропорт Коломбо, AZUR air полетит с 11 ноября. Программа анонсирована с частотой раз в 10–11 ночей в период до 9 мая. Туры на основе этих рейсов выставил в продажу туроператор Anex.

Кроме новой перевозки, прямые вылеты из Екатеринбурга на Шри-Ланку продолжит выполнять Red Wings: авиакомпания летает в другой аэропорт страны – Маттала – с той же периодичностью, раз в 10–11 ночей.

По наблюдениям турагентов, в прошлом сезоне туры с этим перелетом пользовались у уральских туристов хорошим спросом. Сейчас объем воздуха фактически удвоится, но представители розницы считают, что обе цепочки будут востребованы, а конкуренция способствует оптимизации цен.

«Для нашего региона это не очень большой объем», – утверждает Валентина Дмитриева.

Помимо Шри-Ланки и Гоа жители региона могут зимой отправиться в Таиланд. Прямой перевозки на Пхукет и в Паттайю заявлено достаточно много.

Ранее TourDom.ru сообщал о новинке сезона: «Аэрофлот» из Кольцово полетит на китайский остров Хайнань. Рейсы в Санью начнутся с 3 сентября с частотой 2 раза в неделю. Туры с этим перелетом формирует стратегический партнер авиакомпании – Библио-Глобус.

Кроме того, из Екатеринбурга зимой будет доступен перелет во Вьетнам, на остров Фукуок с дозаправкой в Шымкенте. Рейсы организует казахский туроператор Selfie Travel.