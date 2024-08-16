В каких странах чаще всего травятся российские туристы

Наиболее распространенная причина обращений россиян во время отдыха за медицинской помощью — пищевые отравления и различные кишечные инфекции. К такому выводу пришли аналитики «Ингосстраха» на основании изучения страховых случаев.

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Согласно статистике компании, в разгар летнего сезона туристы чаще всего получают пищевые отравления в следующих странах: Таиланд — 40,23% случаев, Египет — 31,77%, Турция — 22,96%, Россия — 5,14% от общего количества обращений. Лидерство стран с жарким климатом поясняется тем, что в летний период продукты питания портятся быстрее из-за высокой температуры и повышенной влажности.

Во избежание заражения специалисты рекомендуют следить за гигиеной — тщательно мыть руки перед едой, употреблять пищу в проверенных местах, пить бутилированную воду, а также мыть овощи и фрукты. Также путешествующим не стоит забывать о хронических заболевания желудочно-кишечного тракта, так как непривычные продукты могут стать причиной обострений.