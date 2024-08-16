Коснутся ли новые меры безопасности в Турции обычных туристов

Меры по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию не коснутся категории граждан, въезжающих с туристическими целями, заявили RT в пресс-службе посольства России в Турецкой Республике.

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Как отметили в пресс-службе, вопрос введения подобного рода мер является прерогативой местных компетентных властей.

«Некоторые страны действительно имеют такую практику. В турецком же преломлении мы исходим из того, что о таких мерах, когда дойдёт до их применения, будет объявлено заблаговременно, и будут даны соответствующие разъяснения о том, кого именно и как они коснутся. Но насколько мы понимаем, данные меры не коснутся категории граждан, въезжающих в Турцию с туристическими целями», — заявили там.

Ранее появились сообщения о том, что в Анкаре готовят проект по дактилоскопии при въезде в Турцию.