Эксперты оценили решение Пакистана сделать бесплатные визы для туристов из РФ

Решение Пакистана сделать визы для российских туристов бесплатными будет способствовать росту турпотока и интересу у иностранных граждан к культурно-историческим наследиям и природным красотам страны, заявили RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

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«Глобально, любое послабление в визовых требованиях является положительным. Данный шаг будет способствовать росту турпотока и интересу у иностранных граждан к культурно-историческим наследиям и природным красотам страны. Отметим, что прямых рейсов из России в Пакистан нет, но есть много стыковочных вариантов», — отметили в организации.

Ранее стало известно, что Пакистан сделал визы для жителей 126 стран, в том числе россиян, бесплатными.