Турэксперт сообщил о числе самостоятельных туристов в Пакистане

Организованных туров в Пакистан практически нет, а количество неорганизованных туристов составляет меньше 1 тыс. человек в год, рассказал в беседе с RT вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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«Дело в том, что у нас нет прямых рейсов в Пакистан. Они были очень давно», — отметил эксперт.

По его мнению, для россиян более интересны Иран и Индия.

При этом специалист добавил, что организованных туров в Пакистан практически нет.

«А неорганизованные туристы — это примерно меньше 1 тыс. человек в год. То, что Пакистан отменил визу для россиян, замечательно, только с одной целью, поток туда не увеличится, а вот рейтинг российского паспорта улучшится. Что такое рейтинг паспорта? Куда вы можете въехать без всякой визы. И граждане России с российским паспортом могут въехать в более чем 100 стран мира без визы. И вот к этому списку добавляется Пакистан», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Пакистан сделал визы для жителей 126 стран, в том числе россиян, бесплатными.