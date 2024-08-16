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Северная Корея начнет пускать иностранных туристов

Северная Корея впервые с начала пандемии планирует открыть свои границы для иностранных туристов

Северная Корея начнет пускать иностранных туристов
©  Poslednie-novosti.com

Как сообщает Reuters, это произойдет в декабре 2024 года. Восстановление международного туризма начнется в городе Самджиен на северо-востоке страны, а затем, возможно, будет расширено на другие регионы.

Самджиен описывается как «образец высокоразвитого горного города», обладающий новыми апартаментами, отелями, горнолыжным курортом и разнообразными коммерческими, культурными и медицинскими учреждениями.

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