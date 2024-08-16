В Чили приняли план по защите экосистемы Острова Пасхи

Министерство окружающей среды Чили приняло Комплексный план управления охраняемой морской зоной Рапануи в целях защиты экосистемы региона. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

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Эта территория находится в Южной части Тихого океана и известна как Остров Пасхи.

В разработке документа участвовали члены правительства, а также представители местных властей и населения острова. Министр окружающей среды Майса Рохас и глава Государственного управления рыболовства Хуан Сантибанез оказали поддержку этой экологической инициативе.

Рапануи относится к центральной области Чили Вальпараисо, однако считается одним из самых удаленных от материков островом в мире. Несмотря на такое географическое положение, архипелаг является популярным туристическим направлением, известным на весь мир благодаря древним каменным статуям. В 1995 году Остров Пасхи был внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.