Сотни российских туристов застряли в Египте

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев утверждает, что в 17:00 17 августа из египетского аэропорта Хургада должен был вылететь в Шереметьево самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines. Однако российские туристы рассказали каналу, что вылет несколько раз переносили. Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них есть пары с детьми и пожилые люди.

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Перенесли рейс на 18:00, потом 21:00, потом снова на 19:00. Сказали: вылет в 02:00, в итоге перенесли на 05:30. И мы до сих пор не вылетели. Информации нет от авиалинии, — рассказала SHOT туристка.

Около 05:00 18 августа путешественников вновь привезли в аэропорт Хургады. Однако о времени вылета представители воздушной гавани им ничего не сообщили. В общей сложности, россияне ждут вылета уже 10 часов. При этом воду и еду им не дают.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура ранее инициировала проверку из-за задержек рейсов в аэропорту Новосибирска. Правоохранители выясняют, предоставляются ли пассажирам в воздушной гавани необходимые услуги, гарантированные законодательством.

Пассажирскому самолету рейса Санкт-Петербург — Сочи ранее пришлось совершить аварийную посадку из-за утечки топлива. Воздушное судно приземлилось в Минеральных Водах. Информация о пострадавших и деталях происшествия не приводилась.