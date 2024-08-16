Перечислены самые популярные у российских туристов города Азии

Самый популярный азиатский город у российских туристов – это Шанхай.

Отели в китайском мегаполисе забронировали почти 8,5% туристов, что на 27% больше, чем год назад.

Средняя стоимость ночи — восемь тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Второе место занял Сеул, третье — Бангкок.

Остановиться в столицах Южной Кореи и Таиланда можно в среднем за 11 и 4,5 тысячи рублей соответственно.

В десятку также вошли Пекин, Токио, Гуанчжоу, Паттайя, Хошимин, Пусан и Куала-Лумпур.