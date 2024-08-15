Турагенты рассказали, как реагируют туристы на «валютные качели»

После целого месяца относительной стабильности динамика курса рубля с начала августа стала представлять собой настоящие «качели». За первую неделю августа российская валюта укрепилась к американской до 84,95 руб. Спустя 8 дней доллар стоил уже на 7,5 руб. дороже – 92,66 руб. А затем не менее активно начал терять в стоимости: курс, установленный Банком России на 15 августа, – 90 руб., на завтра – 88,80 руб.

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Мы поинтересовались у участников тг-чата для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B»:

«Как поступают ваши туристы в условиях "валютных качелей" – спешат внести доплату по частично оплаченным турам или, наоборот, придерживают в ожидании более выгодного курса?»

Судя по ответам, единой «тактики» у клиентов туркомпаний нет.

«Кто как: когда было резкое ослабление рубля, некоторые клиенты срочно доплатили по заявкам, другие – нет», «Те, кто не успел внести деньги до удорожания доллара, придерживают доплаты. Многие туристы, бронирующие туры на осенние школьные каникулы, надеются на укрепление российской валюты в сентябре», – пишут турагенты.

Поделились информацией с порталом TourDom.ru и в группе компаний «Слетать.ру»:

«В первый день резкого скачка курса агенты старались закрыть все недоплаченные бронирования, чтобы не попадать на курсовую разницу. На другой день все уже держали руку на пульсе: и туроператоры, и турагенты, и туристы – всё, что бронировалось по новому курсу, старались сразу оплачивать, так как не было понимания, что будет в следующие сутки», – отмечает руководитель международных проектов Любовь Воронина.

Основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян обращает внимание на, пожалуй, самую болезненную проблему, связанную со скачками курсов: любые резкие валютные колебания приводят к ухудшению динамики бронирований туров за границу. Когда рубль укрепляется, туристы не торопятся с покупками, выжидая еще более выгодной стоимости доллара и евро. Если же наша валюта слабеет, тоже берут паузу: рассматривают отели попроще или другие туристические направления, обдумывают варианты сокращения продолжительности отдыха, чтобы уложиться в изначально запланированную сумму трат.

Пожалуй, основной вывод в том, что для рынка выездного туризма важен не столько «сильный», сколько стабильный рубль – без резких и непредсказуемых курсовых колебаний.

Напомним, с 13 июня ЦБ устанавливает курсы доллара США и евро по новым правилам. Торги этими валютами на Московской бирже не проводятся, данные для расчетов берутся с внебиржевых площадок и из отчетов банков.