Эксперты сообщили, где россияне будут чаще отдыхать в сентябре

В 2024 году больше туристов отправятся за границу. Доля зарубежных заказов выросла на треть по сравнению с 2023-м и составила 46%, показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Самым востребованным у путешественников городом стал Сочи: на южный курорт, как и годом ранее, приходится 15,6% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург, куда в сентябре поедут 15,0% россиян, однако популярность Петербурга снизилась на 20%. Замыкает тройку лидеров Москва — там оформлено 14,6% отельных заказов, за год доля почти не изменилась.

В топ-10 также вошли Калининград (4,6%), Казань (3,0%), Владивосток (2,8%), Анапа (1,6%), Екатеринбург (1,5%), Нижний Новгород (1,4%) и Южно-Сахалинск (1,3%). В этом сентябре увеличился спрос на отели в Екатеринбурге (+50%), Южно-Сахалинске (+44%), Калининграде (+21%) и Владивостоке (+12%), а интерес к жилью в Анапе, наоборот, снизился на 11%. Доли остальных городов не изменились.

Среди зарубежных направлений, популярных у россиян, традиционно лидирует Стамбул: доля турецкого города составляет 5,6%; при этом за год спрос на жилье там упал на 47%. А вот другие лидеры из тройки изменились: второе место занял Будапешт (3,6%), где уже забронировано в 18 раз больше отелей, чем в прошлом сентябре. А на третьей строчке оказался Токио (3,4%); интерес к столице Японии вырос в 3 раза.

Кроме того, в десятку вошли Рим (доля — 3,1%), Баку (2,9%), Париж (2,8%), Сеул (2,7%), Римини (2,6%), Милан (2,4%) и Ереван (2,2%). В некогда популярной у российских туристов столице Армении пока совершено в 2 раза меньше отельных бронирований, а вот спрос на жилье в других городах из списка увеличился. Заметнее всего вырос интерес к Римини (в 13 раз больше заказов), в 2 раза — к Парижу и Сеулу. В Милане остановится на 70% больше путешественников из России, в Баку — на 61%, а в Риме — на 29%.