Редкая фауна и духовенство: зачем ехать в Индию

Индия всегда привлекала внимание туристов, так как в этой стране много внимания уделяется духовному развитию, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru она отметила, что интерес к этой азиатской стране только растет, потому что люди чаще увлекаются йогой и медитациями. По ее словам, Индия также поражает редкими видами животных и уникальными растениями.

© unsplash

"Индия всегда была очень интересна туристам, и в последние годы популярность данного направления только растет. В частности, это происходит потому, что люди все чаще увлекаются йогой, медитациями, устраивают именно культурно-просветительные туры. И Индия для этого идеально подходит. Также там обитают редкие виды животных и растут уникальные растения", — поделилась эксперт.

По словам Ансталь, раньше поток туристов в Индию был значительно выше из-за большей доступности таких поездок. Так, поделилась эксперт, пять лет назад тур на 10 ночей стоил всего 40 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание в простом отеле. Сейчас, как отметила Ансталь, цены выросли примерно в три или четыре раза. Она считает, что только это повлияло на снижение турпотока.

Турэксперт подчеркнула, что в основном туда летают зимой, погода в это время в Индии прекрасная. Она добавила, что страна привлекает своим колоритом. При этом, по ее словам, путешественники редко ездят в Индию из-за пляжей, так как они не самые красивые.

"Местная еда и культура Индии волнуют людей куда больше. В моем понимании Индия — единственная страна, в которую ты либо сразу влюбляешься и ездишь туда постоянно, либо не понимаешь и говоришь, что Индия тебе не подходит. Проникнуться культурой можно, отправившись на Северное Гоа, а вот Южное — более чистое, европейское", — заключила Ансталь.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее рассказал, что, если по какой-то причине отдых был испорчен, нужно сначала обратиться к турагенту, сотрудникам отеля или авиакомпании. По его словам, если они не захотят признавать вину и платить компенсацию, можно идти в суд.