Россия и Саудовская Аравия обсудили меры по улучшению транспортного сообщения

Министр экономического развития России Максим Решетников обсудил с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом аль-Хатыбом в ходе онлайн-встречи меры по усилению инвестиционного сотрудничества двух стран, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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"По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости турпродуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности", - говорится в сообщении.

Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года.

"Совместными усилиями мы сможем вывести межгосударственные связи в сфере туризма на кардинально новый уровень. При этом важно обеспечить доступность и удобство туристических поездок для наших граждан", - подчеркнул Решетников.

Ахмед аль-Хатыб отметил, что Россия представляет большой интерес для туристов из Саудовской Аравии.

"Мы благодарны российской стороне за создание комфортных и безопасных условий пребывания наших туристов", - сказал он.

Взаимный туристический поток между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует активный рост. За первое полугодие 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Граждане Саудовской Аравии занимают второе место по количеству оформленных электронных виз в Россию, добавили в МЭР.