«Заносчивы и надменны». Туристка описала поведение официантов в Италии

Российская туристка побывала в Италии и описала местных официантов фразой «мнят себя потомками великой империи». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Жительница Москвы по имени Сабина сообщила, что неделю назад вернулась из путешествия по Италии. Девушка вместе с супругом посетила Рим, Флоренцию, Санта-Маргарита-Лигуре, Портофино, Милан и Венецию.

За все время соотечественники ни разу не столкнулись с негативом или хамством со стороны местных жителей. При этом россиянка пожаловалась, что немного высокомерно по отношению ко всем туристам вели себя итальянские официанты.

«Видимо, они мнят себя потомками великой империи, поэтому немного заносчивы и надменны, — добавила она. — Оттого, наверное, и сервис в ресторанах далеко не тот, к которому мы привыкли в Москве».

Ранее другая российская туристка побывала в Германии и пожаловалась на загорающих голыми геях. Девушка рассказала, что эта история до сих пор не может выйти у нее из головы.