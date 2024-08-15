В какие страны можно улететь из Перми прямым рейсом

Календарное лето заканчивается, а в Перми осенняя погода установилась уже давно. Но погреться на солнце можно за границей. Из аэропорта Перми авиакомпании предлагают прямые перелеты в семь городов шести стран. Везде погода лучше, чем на Урале. Куда можно отправиться самолетом прямо сейчас — в обзоре URA.RU.

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Турция

В Турцию из Перми можно отправиться прямо на побережье Средиземного моря — в Анталью. Полетные программы открыты до 10 ноября, а вылететь можно в любой день недели. Услуги пермякам предлагают авиакомпании Ural Airlines, «Южный ветер» (Southwind) и Azur Air.

Египет

В Египте пермяки могут легко добраться сразу до двух курортов: Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Хургаду в пятницу 23 августа полетит компания Azur Air, а в Шарм-эль-Шейх по вторникам и пятницам курсирует — Almasria Universal Airlines. Ее полетная программа открыта до 18 октября.

Армения

В столицу Армении — солнечный Ереван, где сейчас на улице более 30 градусов тепла — из Перми можно улететь по средам. За три с небольшим часа прямым рейсом желающих домчит «Ширак Авиа».

Азербайджан

Каспийское море ждет пермяков в Баку. В столицу Азербайджана по понедельникам и субботам летает «ИрАэро». Прямые рейсы работают до 14 октября.

Узбекистан

Прямые авиарейсы из Перми есть в Наманган — древний город Узбекистана. Каждое воскресенье туда отправляется самолет Uzbekistan Airways. Делать он это будет как минимум вплоть до конца марта 2025 года.

Белоруссия

В Минске не так жарко, как в городах, описанных выше. Но значительно солнечнее, чем в Перми. Рейсы из Большого Савино в столицу Белоруссии отправляются по четвергам и воскресеньям. Летать авиакомпания «Икар» планирует до 24 октября. Затем полетная программа может быть продлена.