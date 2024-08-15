Это королевство с тропическим климатом в Юго-Восточной Азии привлекает внимание все большего числа российских туристов. Происходит это благодаря транспортной доступности, продолжительному безвизовому режиму, развлечениям на любой вкус и бюджет, гостеприимству и доброжелательности местных жителей. Все эти компоненты стали главным фактором возвращения в 2023 году к доковидному уровню объема туристического потока из России в "страну улыбок", как неофициально именуют Таиланд местные, подчеркивая свое дружелюбие.

Тенденция сохраняется и сейчас. С январь по июль 2024-го королевство посетили уже более 1 млн россиян, что дает основания местной туриндустрии рассчитывать на рекордные показатели по итогам года.

"Ближе к Москве, чем любая европейская страна"

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в летний сезон прямые рейсы в Таиланд доступны путешественникам из 12 городов РФ. Ориентируются на российский рынок также зарубежные авиаперевозчики, предлагая удобные стыковочные рейсы.

Согласно прогнозу Туристического управления Таиланда (TAT), в конце 2024 года объем туристического потока из России достигнет рекордного уровня и превысит показатель 2013-го, когда в королевстве побывали 1,7 млн россиян.

"Мы прогнозируем, что до конца 2024 года Таиланд посетят 1,9 млн российских туристов. Высокий сезон для российских туристов обычно длится с ноября по март, а с мая по октябрь — низкий сезон. Ключевые группы — это семьи с детьми, путешественники со средними и высокими доходами, медицинские туристы и "цифровые кочевники", — сказал мне представитель TAT.

По сравнению с прошлым годом рост объема турпотока из России в Таиланд сейчас находится на уровне 18%. А с учетом сезонности (когда в России холодный период, а в Таиланде нет дождей и сильных волн) этот показатель будет только расти.

"Мы наблюдаем растущий интерес среди молодых российских путешественников к культурному туризму и менее известным направлениям. TAT и наш офис в Москве тесно сотрудничают с нашими партнерами, такими как авиакомпании и туроператоры, чтобы привлечь больше российских туристов в Таиланд", — добавили в туристическом управлении.

Безвизовый режим на 60 дней

Таиландские власти понимают важность российского туристического рынка для экономики, поэтому регулярно вводят различные визовые послабления. В рамках межправительственного соглашения двух стран об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках срок безвизового пребывания в Таиланде был ограничен 30 днями. Однако Бангкок на регулярной основе разрешал туристам из России находиться в стране дольше. С ноября прошлого года по май нынешнего россияне могли въезжать в "страну улыбок" без визы на срок до 90 дней. С 1 мая начал действовать безвизовый режим продолжительностью 60 дней. Предполагалось, что он будет работать до 31 июля.

Отправленный 14 августа в отставку решением конституционного суда премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил в июле постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Представитель таиландского МИД отметил мне, что в отличие от предыдущих практик этот безвизовый период будет действовать без ограничения по времени (до уведомления). В этой связи TAT прогнозирует дальнейшее увеличение числа российских туристов в Таиланде. Ожидается, что страну в 2025 году могут посетить до 2,2 млн россиян.

При этом граждане РФ смогут по желанию увеличить срок безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 90 дней. Осуществляется это в отделении иммиграционной полиции при оплате пошлины в размере 1,9 тыс. батов ($52).

"В случае, если иностранец желает продлить временное пребывание в королевстве на более длительный срок, до истечения [60-дневного] срока действия разрешения на безвизовое пребывание необходимо подать заявление иммиграционным властям для его продления. Этот [дополнительный] срок не может превышать 30 дней", — говорится в постановлении.

Пресс-секретарь таиландского правительства Чай Вачаронг также отметил, что в соответствии с решением кабмина по упрощению визового режима для стимулирования экономики и туристического сектора МВД королевства недавно опубликовало ряд предложений, предусматривающих визовые послабления для "цифровых кочевников", работающих удаленно по всему миру, и тех, кто собирается получать образование в Таиланде. Все инициативы получили поддержку правительства. Так, иностранцам, которые планируют работать на территории королевства, будет разрешено находиться в стране до 180 дней с правом продления своего пребывания еще на такой же срок по специальной визе (ее общее действие составляет пять лет). Эту же визу смогут получить желающие заниматься тайским боксом и изучением тайской кулинарии, медицинские туристы, участники научных и музыкальных фестивалей. Кроме того, иностранные студенты, получившие в Таиланде как минимум степень бакалавра, смогут остаться в стране еще на один год после окончания учебы.

Преимущества низкого сезона

По данным Министерства туризма и спорта королевства, этим летом в Таиланд каждую неделю прибывают по 18–20 тыс. россиян, что является высоким показателем для низкого туристического сезона. В этот период россияне, как правило, выбирают черноморские курорты юга России и Турции, нежели страны Юго-Восточной Азии. Однако предлагаемые в сезон дождей таиландскими отелями скидки — в среднем от 30 до 50% — не оставляют равнодушными часть путешественников.

"Уровень цен в Турции сейчас не особо приемлем для обычного российского потребителя, — отметил генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. — Таиланд в низкий сезон стал особенно актуальным для жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых в силу географического положения сопоставима близость Турции, традиционного летнего курортного направления, и стран Юго-Восточной Азии, куда перелет занимает порядка 6–7 часов", — добавил эксперт.

Снетков подчеркнул, что общий объем авиаперевозки пассажиров на предстоящий высокий сезон будет равен или превысит показатели прошлого года, когда в Таиланд каждую неделю прибывали по 45–55 тыс. российских туристов.

"Бронирования на период новогодних праздников стали приходить в этом году раньше, если сравнивать с прошлым годом. На Пхукете уже сейчас находящиеся в зоне повышенного спроса отели останавливают продажи. Таким образом, очевидно, что загрузка гостиниц по итогам этого года будет выше, нежели в прошлом году", — подытожил он.

Лидерство Пхукета

По словам президента Туристической ассоциации Пхукета Тханета Тантипхириакита, именно этот курортный остров стал "главным туристическим направлением для россиян в Таиланде", что подтверждается открытием в одноименной провинции в 2024 году генерального консульства РФ.

Сопоставив показатели допандемийного 2019 года с нынешним, глава ассоциации отметил, что "турпоток из России на Пхукет сейчас растет на 140%".

Тантипхириакит назвал транспортную доступность одним из главных факторов популярности острова среди россиян — Пхукет связан с городами России "многочисленными ежедневными прямыми рейсами".

"Россияне также часто пользуются стыковочными рейсами авиакомпаний Казахстана, Китая и стран Ближнего Востока", — отметил он.

Мой собеседник подчеркнул, что развитие туристической отрасли является приоритетным для страны. Установление безвизового режима продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран и территорий, в том числе России, отражает стремление правительства сделать Таиланд более доступным "как с точки зрения удобства путешественников, так и в плане продвижения страны в качестве бюджетного туристического направления".

"Конечно, власти хотят привлечь больше туристов, но также рассчитывают и на встречные шаги государств, в отношении которых были приняты визовые послабления, чтобы у таиландских туристов тоже была возможность путешествовать без необходимости получать визу. К тому же в соответствии с концепцией Ignite Thailand правительство рассчитывает сделать Таиланд туристическим и авиационным хабом", — добавил он.

Несмотря на доминирование Пхукета, другие таиландские курорты также рассчитывают на приезд гостей из России. Среди них — город Паттайя, удобно расположенный всего в полутора-двух часах езды от Бангкока.

"Все рекорды ставит Пхукет. У нас [в Паттайе] чартерная программа закончилась в апреле. Мы рассчитываем, что в ноябре она возобновится, поскольку от нее зависят наши продажи. Несмотря на то что чартерная программа сейчас не работает, есть хорошая загрузка регулярных рейсов, которые прибывают в Бангкок. По российским туристам я сейчас наблюдаю такой же объем, как и в прошлом году. В своем отеле, который работает в пятизведочном сегменте, я замечаю небольшой прирост. Таким образом, 20% от общего объема реализованных номеров в течение года приходится на российский рынок, который находится в тройке лидеров по продажам", — поделился со мной своими наблюдениями Дмитрий Чернышев, генеральный директор отеля Movenpick, расположенного в районе На-Джомтьен в Паттайе.

Вклад россиян в экономику

"Что касается доходов, полученных от российских туристов в 2023 году, когда Таиланд посетили 1,48 млн россиян, то они составляют 93,3 млрд батов ($2,5 млрд)", — сказал мне представитель туристического управления королевства.

Это весомый вклад в развитие страны и создание рабочих мест. Общий объем дохода таиландской туристической отрасли в прошлом году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил 1,2 трлн батов ($33 млрд).

Таиланд рассчитывает на прибытие в этом году в общей сложности 40 млн иностранных туристов, которые, по предварительным оценкам, могут принести местной казне 2,3 трлн батов ($60 млрд). В таиландском Министерстве туризма и спорта выразили заинтересованность в увеличении количества чартерных рейсов, благодаря которым будет установлено авиасообщение с новыми городами, в том числе в Китае и России.

С начала текущего года в Таиланде уже побывали 1,04 млн граждан РФ, которые занимают пятое место по численности среди других зарубежных гостей. Россия является для королевства крупнейшим европейским туристическим рынком и прочно удерживает эту позицию. Китай сегодня занимает в общем зачете первую строчку — более 4,4 млн туристов, на втором месте находится Малайзия (3 млн), на третьем — Индия (1,25 млн), на четвертом — Южная Корея (1,16 млн).