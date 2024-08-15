У россиян могут начать брать отпечатки пальцев при въезде в Турцию

Власти Турции заявили о поэтапном внедрении системы сбора биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев. Об этом сообщили в МВД республики, отметив, что стратегическое решение по этому вопросу уже принято правительством.

Точные сроки вступления в силу новых правил пока не называются, предполагается, что полноценно система должна заработать в 2026 году. Данные биометрии уже требуются для получения турецкой визы и вида на жительство.

В первую очередь, предлагаемые меры направлены на регулирование миграционных процессов с теми странами, из которых в Турцию пребывают беженцы. Турция заинтересована в сборе данных о въезжающих из Сирии, Афганистана, Таджикистана и стран Африки. Сейчас в Турции зарегистрировано 4,437 млн мигрантов, большая часть которых - граждане Сирии.

В то же время заявления МИД Турции не делает исключений для других въезжающих, а значит, сбор биометрических данных может затронуть всех въезжающих иностранных граждан, в том числе и российских туристов.

Эксперты уверены, что даже если эти меры будут введены, существенно въезд россиян в Турцию они не осложнят.

"Такие действия вполне укладываются в логику контроля за миграцией во множестве других стран. Сбор биометрии давно проводится при подаче документов на Шенген, при въезде в США или Великобританию, на паспортном контроле в ОАЭ, и даже по прилету на Занзибар нужно сдавать отпечатки пальцев", - говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Власти Таиланда также снимают отпечатки пальцев у всех въезжающих, в том числе и российских туристов. На это уходит полминуты. И турпоток в страну из РФ растет.

Даже в случае распространения обязательной биометрии на туристов негативного влияния на турпоток в Турцию, в том числе из России, это не окажет, считает координатор PEGAS Touristik по странам СНГ Орхан Санджар.

Опыт стран, которые уже ввели эту процедуру, показывает, что она не усложняет въезд туристов в страну и не требует большого времени на ее прохождение.

"Современные технические средства позволяют собирать и обрабатывать отпечатки пальцев и другие биометрические данные в очень сжатые сроки, так что, думаю, это не должно создать каких-то излишних неудобств для туристов, прибывающих в Турцию", - говорит Артур Мурадян.

Россия также рассматривает возможность введения сбора биометрических данных с въезжающих в страну граждан. Законопроект об обязательной дактилоскопии во всех аэропортах и на погранпереходах разработан ЛДПР, сообщил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также уточнил, что документ получил поддержку МВД.