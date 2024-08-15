Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для отдыха осенью

Турецкое побережье остается одним из самых популярных у россиян и в осенний период. Сюда не нужно заранее оформлять визу, а вылет на турецкие курорты открыт из большинства российских городов. Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор визового центра, путешественник Василий Ляпало.

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Самая жаркая погода — в Сиде, Аланье, Анталье и Белеке. В этот период в Турции мало осадков, купаться можно до ноября.

Эксперт отметил, что осень — идеальное время для визита и в Грузию, особенно в сентябре. Температура здесь держится на уровне плюс 22–25 градусов. В бархатный сезон стоит сухая погода без ливней, много дешевых фруктов: винограда, хурмы и гранатов.

Еще один вариант для осеннего отдыха — Куба. Идеальное время — октябрь, когда температура воздуха опускается до плюс 28 градусов.

Еще одно интересное направление — Черногория. Виза россиянам не нужна, а сроки пребывания в стране в течение года не ограничены, передает МИР 24.

Аналитики сообщили, что россияне начали чаще отдыхать за границей, рост доли зарубежных заказов увеличился на 53 процента, передает 360.ru.

Российская путешественница поделилась советами по бюджетному отдыху в Турции, назвав пять направлений, идеально подходящих для тех, кто хочет сэкономить, не отказываясь от комфорта.