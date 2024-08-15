Эксперты сообщили о рекордном росте турпотока в Доминикану

Почти 7 млн иностранных туристов посетили Доминиканскую Республику за первые семь месяцев года, это рекордный показатель для страны за последние годы. Такие данные назвал министр туризма центральноамериканской республики Давид Кольядо.

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Как уточнил министр, выступая на мероприятии в Санто-Доминго, точное число туристов, посетивших республику за этот период, составило 6 млн 968 тыс. 623. Его слова приводит информационное агентство Prensa Latina.

Кольядо уточнил, что большая часть туристов - почти 5,3 млн - прибыли в страну воздушным путем, что составляет рост этого показателя на 8% по сравнению с прошлым годом, на 23% - с 2022 годом и на 27% - с допандемийным 2019 годом. Морским путем, на круизных лайнерах, в Доминикану за первые семь месяцев этого года прибыли почти 1,7 млн туристов, что составляет рост на 19% по сравнению с 2023 годом, на 155% по сравнению с 2022 годом и на 156% по сравнению с 2019 годом.