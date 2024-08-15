Эксперты сообщили о рекордном росте турпотока в Доминикану

Почти 7 млн туристов посетили Доминикану за первые семь месяцев года
Почти 7 млн иностранных туристов посетили Доминиканскую Республику за первые семь месяцев года, это рекордный показатель для страны за последние годы. Такие данные назвал министр туризма центральноамериканской республики Давид Кольядо.
Как уточнил министр, выступая на мероприятии в Санто-Доминго, точное число туристов, посетивших республику за этот период, составило 6 млн 968 тыс. 623. Его слова приводит информационное агентство Prensa Latina.
Кольядо уточнил, что большая часть туристов - почти 5,3 млн - прибыли в страну воздушным путем, что составляет рост этого показателя на 8% по сравнению с прошлым годом, на 23% - с 2022 годом и на 27% - с допандемийным 2019 годом. Морским путем, на круизных лайнерах, в Доминикану за первые семь месяцев этого года прибыли почти 1,7 млн туристов, что составляет рост на 19% по сравнению с 2023 годом, на 155% по сравнению с 2022 годом и на 156% по сравнению с 2019 годом.