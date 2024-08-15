Cоветы по экзотическим странам для туриста-новичка

Эксперт в сфере туризма, организатор путешествий «ta_ca_ta» Тата Ашугатоян дала рекомендации путешественникам-новичкам по выбору оптимальных экзотических направлений.

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Ашугатоян в беседе с «Южным Федеральным» рассказала, что туристам с небольшим опытом путешествий по другим государствам и без него стоит рассмотреть для первых поездок за рубеж Марокко и Шри-Ланку. Она назвала плюсы и минусы этих направлений.

Для поездки в Марокко россиянам не нужно оформлять визу, если путешествие продлится не более трех месяцев. В этой стране можно посетить уникальные достопримечательности, там есть множество авторских туров, удобная инфраструктура. Важными плюсами являются безопасность для туристов, прямые рейсы из Москвы в Касабланку и бюджетный пляжный отдых.

Эксперт из минусов выделила непривычную для россиян кухню, недостаточное развитие общественного транспорта и дресс-код. Женщинам нужно прикрывать колени и плечи, а мужчинам убрать из своего гардероба шорты.

До Шри-Ланки можно добраться напрямую из Москвы и других городов РФ. Там низкие цены на жилье, питание и транспорт, но при этом богатая древняя история, дешевые морепродукты и фрукты в сезон, большой выбор туров с отдыхом на пляже и осмотром основных достопримечательностей.

Недостатками Шри-Ланки являются рипы — подводные течения, часто встречающиеся на острове, а также опасность оказаться в фокусе внимания воров, однообразная кухня, медлительность поваров и навязчивость местных жителей. Ашугатоян посоветовала девушкам быть осторожными, особенно в темное время суток.

Однако названные минусы можно засчитать за особенности или колорит страны. Для более безопасного, комфортного и качественного досуга эксперт рекомендовала обращаться к организованным групповым турам.

Ранее турэксперт назвала Армению отличным направлением для туристов-новичков.