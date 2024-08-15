Россиянин описал поездку в Таджикистан словами «таджик угостил своей сосиской»

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, как местные жители готовят хот-доги. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам автора, это откровенно западное блюдо очень популярно в азиатской стране. При этом сосиски для хот-догов там варят, а не жарят на гриле, а вместо кетчупа и майонеза используют томатную пасту и сметану.

Блогер рассказал, что во время поездки продавец приветствовал его как дорогого гостя и угостил сразу двумя хот-догами.

«Это тебе подарок от меня — будешь потом вспоминать, какие вкусные в Таджикистане сосиски», — процитировал россиянин слова повара.

Путешественник признался, что это был первый раз в жизни, когда кто-то подарил ему сосиску.

Этот же тревел-блогер в Таджикистане пообедал в нетуристической столовой. Он отметил, что за 80 рублей там предлагают «здоровые порции».