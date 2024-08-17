Посольство РФ напомнило туристам правила миграционного контроля в Венесуэле

Посольство России в Венесуэле напомнило о миграционном контроле для туристов, собирающихся выехать с курортного острова Маргарита на материковую часть страны.

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"Граждане России могут свободно передвигаться по территории Венесуэлы. Вместе с тем, обращаем внимание на то, что при вылете с острова Маргарита на материковую часть Венесуэлы осуществляется миграционный контроль", - сообщили в диппредставительстве.

Там указали, что при прохождении контроля при выезде с курорта "сотрудники миграционной службы Венесуэлы могут запросить у иностранных граждан документы, подтверждающие цель поездки".

В посольстве отметили, что такими документами могут быть ваучер авторизированной туристической компании, обратные авиабилеты, бронь в сертифицированной гостинице или приглашение от частного лица.

"Вылет с острова Маргарита в составе организованной тургруппы возможен только при условии наличия у туркомпании лицензии на осуществление туристической деятельности, выданной Министерством туризма Венесуэлы", - добавили в российском посольстве.

12 августа в диппредставительстве сообщили корреспонденту ТАСС, что в консульский отдел посольства поступило несколько обращений от российских туристов, отдыхающих на острове Маргарита и столкнувшихся со сложностями при вылете в Каракас в рамках индивидуальной экскурсии.