Британские туристы массово отменяют туры в Турцию

Британские туристы начали активно отменять свои поездки в Турцию после введения изменений в Закон о защите животных, вызвавших бурю возмущения в соцсетях и СМИ. Известные своей страстью к домашним питомцам, британцы выступают против нового законопроекта, который позволяет властям отлавливать и уничтожать бездомных животных, включая собак.

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Согласно изменениям, бродячие собаки должны быть уничтожены в течение 30 дней, если для них не найдётся хозяин. Этот закон, прозванный «законом об убое», также предполагает усыпление животных, проявляющих агрессию или страдающих неизлечимыми болезнями. Меры были приняты на фоне растущих опасений по поводу нападений собак и распространения бешенства. В Турции насчитывается около 4 миллионов бездомных собак.

В соцсетях британцы призывают к бойкоту Турции: «Дешевый отдых не оправдывает закрытие глаз на такое зло!» и «Если вы любите собак и кошек, пожалуйста, бойкотируйте Турцию». Однако стоит отметить, что подобная любовь британцев к животным имеет свою историю: в 2020 году правительство рассматривало возможность истребления домашних кошек, а в начале Второй мировой войны сотни тысяч домашних питомцев были умерщвлены из-за опасений продовольственных проблем.

Российские туристы на данный момент не проявляют активной реакции на новый закон. Однако в отзывах о бюджетном размещении часто упоминаются «стаи бродячих животных», что становится минусом для курортов.