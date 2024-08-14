Эксперты перечислили самые популярные зарубежные направления

В Грецию – за оливковым маслом, во Францию – за розовым вином и прованскими травами, а в Турцию – за восточными сладостями. Уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон – с сентября по середину октября – превышает аналогичные показатели прошлого года. Об этом говорят эксперты туриндустрии и отмечают увеличение объема заявок путешествий практически по всем зарубежным направлениям. MIR24.TV выяснил, какие зарубежные направления у российских туристов самые популярные этой осенью и сколько предстоит заплатить за отдых на двоих?

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В Турцию – на море, в Грузию – за фруктами

Турецкое побережье остается одним из самых популярных у россиян и в осенний период. Сюда не нужно заранее оформлять визу, а вылет на турецкие курорты открыт из большинства российских городов. Сооснователь и генеральный директор визового центра, путешественник Василий Ляпало поясняет, что самая жаркая погода осенью – на побережье Средиземного моря: в Сиде, Аланье, Анталье и Белеке (температура воды в морях выше +20 °C, воздуха – до +28+30 °C), а купаться можно вплоть до ноября. Осадков почти не бывает, что открывает возможности для долгих прогулок на природе и экскурсий по историческим местам. А еще осень – это сезон урожая в Турции. На рынках появляется множество свежих фруктов по оптимальным ценам.

Осень – идеальное время для визита и в Грузию, особенно в сентябре. Температура здесь держится на уровне +22+25 °C. В бархатный сезон стоит сухая погода без ливней, много дешевых фруктов: винограда, хурмы и гранатов. Для въезда в Грузию с 2024 года необходимы загранпаспорт и медицинская страховка, а попасть туда можно как по воздуху, так и по земле. Лучшим решением будет остановиться в Тбилиси и отсюда выезжать в интересные места и на природу.

Например, в древней столице Мцхете можно подняться на Крестовую гору, где стоит монастырь Джвари, полюбоваться слиянием рек Кура и Арагви, а в Батуми – искупаться в Черном море. В самом же Тбилиси туристов привлекут узкие улочки, крепость Нарикала, ботанический сад и этнографический музей с домиками из разных уголков Грузии.

Хорошим вариантом для отдыха осенью станет главный курорт Кубы – Варадеро. Идеальное время – октябрь, температура воздуха опускается до +28+30 °C в дневное время. Местное душное и влажное лето уже отступает, а стоимость проживания еще не повышена, как это обычно происходит в ноябре с началом туристического сезона.

«Варадеро расположен на узком и сильно вытянутом полуострове с многокилометровым пляжем с белым песком, где пальмы подступают прямо к прозрачной воде. Еще один плюс – бесплатный вход на большинство пляжей. Для любителей экскурсий и активного отдыха в Варадеро подготовлен целый спектр развлечений – от завода местного рома и кубинских сигар до дайвинга и снорклинга, а также посещение исторических мест, например, пещеры Амбросио. И, конечно, стоит обязательно посетить знаменитую Гавану», – поясняет Василий Ляпало.

Черногория: белоснежный песок и много солнца

Еще одно интересное направление – Черногория. Виза россиянам не нужна, а сроки пребывания в стране в течение года не ограничивают. Главное, чтобы длительность каждой поездки не превышала 30 дней. Из документов россиянам потребуется действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев после завершения поездки. В дополнение эксперт рекомендует оформить полис страхования на весь срок своего пребывания за рубежом.

Достопримечательность Черногории – чистое и теплое Адриатическое море. Именно на его побережье и находятся главные города страны: Будва, Котор и Тиват. Пляжный сезон длится до октября. Осенью осадки выпадают редко, дни солнечные. На сегодняшний день прямые воздушные поездки между Россией и Черногорией закрыты. Наиболее популярные стыковочные рейсы – через Стамбул или Белград. А вот в Восточную Азию лучше не планировать свой отпуск, по крайней мере, со второй половины сентября: велик риск начала затяжного сезона дождей.

Василий Ляпало замечает: бархатный сезон привлекает огромную часть туристов, особенно молодежь и старшее поколение. Вместе с тем поднимается спрос на санаторно-курортное лечение, которое зачастую включает обязательные прогулки на свежем воздухе и солнечные ванны, что в летний период бывает для некоторых туристов противопоказано.

Идеальное сочетание культуры, природы и вкусной кухни: экзотический остров Бали

Популярным направлением у российских туристов остается Бали. Осенние месяцы – прекрасное время для знакомства с индонезийским островом. Для посещения курорта до 30 дней виза россиянам не нужна. На более долгий срок можно оформить визу по прибытии.

Директор по коммуникациям Артур Майер говорит, что с сентября по ноябрь на Бали переходный период от сухого сезона к влажному. Но погода остается подходящей для пляжного отдыха: температура воздуха днем +27+31 °C, воды +28+30 °C. Осадки умеренные. В сентябре-октябре – 3-8 дождливых дней в месяц. В ноябре – чаще, но ливни обычно короткие. В целом солнечно: в сентябре-октябре – 8-9 часов в день, в ноябре – поменьше.

На Бали осенью вполне можно наслаждаться пляжами, серфингом, снорклингом. А в дождь – исследовать достопримечательности, знакомиться с местной кухней или заняться шоппингом.

«Бали прекрасен в любое время года. Посмотрите знаменитые храмы – Танах Лот на закате, Улувату с обрядами и танцами, древний Тирта Эмпул и природу – рисовые террасы Тегалаланг, вулкан Батур, водопад Секумпул, заповедник обезьян. Из пляжей отмечу Кута, Санур, Нуса-Дуа, Улувату. И, разумеется, знаменитые балийские SPA», – комментирует Артур Майер.

Эксперт рекомендует попробовать местные деликатесы, названия которых звучат как музыка: жареный рис наси горенг, поросенка баби гулинг, курицу аям бетуту, сатэ из рыбы. Из сладостей – блинчики дадар гулунг и десерт эс камфир. На память об отпуске стоит привезти батик, деревянную маску, серебряные украшения, статуэтки, кофе лувак или местные специи. Выбор огромен, цены адекватные, только обязательно торгуйтесь!

Средний чек: от 140 тысяч рублей

О том, сколько же предстоит заплатить за отдых во время бархатного сезона, подробно рассказала руководитель международных проектов, управляющий директор туроператора Любовь Воронина.

Средний чек на туры в Египет в осенний сезон за год вырос на 5% – до 213 200 рублей. Забронировать тур в Египет с вылетом в первой половине сентября из Москвы на двоих на неделю в отель 5* все включено можно от 179 800 рублей. Таиланд становится уже круглогодичным направлением. Туры в Таиланд в бархатный сезон за год выросли на 10% – до 206 600 рублей. На текущий момент забронировать тур в Таиланд с вылетом в первой половине сентября из Москвы на двоих на неделю в отель 3* на завтраках можно от 143 700 рублей.

«В осенний сезон погодные условия в ОАЭ максимально привлекательны для туристов: температура воздуха опускается до +25+30 °C, а температура воды составляет +27 °C, что идеально подойдет для пляжного отдыха. Средний чек снизился на 14% – до 239 600 рублей. Тур с вылетом в первой половине сентября из Москвы на двоих на неделю в отель 5* все включено можно от 207 300 рублей», – подчеркнула Любовь Воронина.

Французская Ривьера осенью – оазис спокойствия, считает управляющий партнер и основатель агентства авторских путешествий и мероприятий Камила Велибеков. В сентябре температура воздуха здесь достигает +25°C, в октябре опускается до +20°C. Неделя отдыха на двоих в Ницце в отеле 3* без питания стоит от 452 000 рублей. Перелет с пересадкой в Ереване – 140 962 рубля на двоих.

В Турции осенью царит особенно приятная погода. В сентябре-октябре средняя стоимость недельного отдыха на двоих – примерно 160 000 рублей. Если туристы планируют заселиться в популярный премиальный отель, сумма вырастет минимум до 1 млн рублей.

«В Греции климат осенью становится мягче: чем южнее острова, тем медленнее они остывают. В бархатный сезон лучше всего отправиться на Додеканис, Милос, Нисирос или Саноторини. Перелет в Грецию на двоих из Москвы в сентябре обойдется примерно в 80 000 рублей. Проживание будет зависеть от категории отеля. Цены на неделю на двоих в отеле 5* начинаются от 287 000 рублей», – дополняет Камила Велибекова.

Добраться до Бали можно регулярными рейсами с пересадками, как уточняет Артур Майер. Средние цены на август 2024 года: из Москвы в аэропорт Денпасар – от 29 000 рублей в одну сторону, от 50 000 рублей – туда-обратно. Из Санкт-Петербурга в среднем дороже – 34 000 рублей в одну сторону. В зависимости от даты цены сильно меняются. На Бали найдется жилье на любой вкус – от домиков за $10 (890 рублей) до роскошных вилл за $1000 (89 000 рублей) в сутки.