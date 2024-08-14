В Турции планируют снимать  отпечатки пальцев у приезжих

В Анкаре планируют усилить миграционный контроль по аналогии с США и Великобританией: у приезжих будут снимать отпечатки пальцев, сообщает РБК со ссылкой на Sabah.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, сейчас в Турции 4,437 млн зарегистрированных мигрантов, в том числе 3,103 млн сирийцев. Новая система, по мнению властей, поможет бороться с нелегалами, но сроки ее введения пока неизвестны.

До этого в начале июля турецкий парламент ужесточил контроль в аэропортах. Сотрудники службы безопасности теперь могут досматривать личный багаж на входе в терминал и в зону посадки. Найденные запрещенные вещи конфискуют на месте, а отказавшихся от досмотра просто не пустят в аэропорт или к самолету. Это соответствует нормам Конвенции о международной гражданской авиации.

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