Северная Корея откроется для иностранных туристов

Северная Корея откроет границы для иностранных туристов в декабре 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что международный туризм возобновят в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.

«Этот шаг свидетельствует, что закрытая страна готовится вновь открыться для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого пограничного контроля из-за COVID», — сказано в публикации.

Ранее Северная Корея приняла российских школьников в детском лагере «Сондовон» на берегу Японского моря. Юные путешественники рассказали, что на каникулах они учили корейский язык, занимались тхэквондо и были на экскурсии в Пхеньяне.

Кроме того, в лагере были океанариум, аквапарк, стадион и аттракционы. 19 августа в «Сондовон» поедет еще одна группа школьников из России.