Армянская винодельня вошла в десятку красивейших в Европе

Армянская винодельня в селе Арени вошла в десятку лучших в Европе. Славится вином и красивыми пейзажами. Что еще покорило туристов и почему они едут именно туда, узнала корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

Из двух гектаров этого виноградника половина засажена эндемическим армянским сортом Арени. Косточки этих плодов были найдены во время раскопок в пещере, отметила журналист.

Местный сорт идеально подходит для легких вин. За процессом созревания Нвер Казарян следит лично. Ежедневно обходит плантацию и пробует ягоды на вкус.

«В этот период мы по цвету определяем, какого качества у нас виноград. Я в основном прихожу сюда утром, чтобы плоды не были теплыми и пробую их на вкус, чтобы понять, какое будет вино в этом году. Я также никогда не проглатываю ягоду, чтобы не насытиться и прочувствовать вкусы», – рассказал владелец виноградника Нвер Казарян.

Винограднику около 60 лет. Первую лозу высаживал отец Нвера. Сейчас вдвоем с женой продолжают семейное дело.

«Из сорта Арени мы получаем розовое и три вида красного вина. С весны мы выбираем землю. Чертим план. Обсуждаем, сколько вина мы должны получить с конкретного участка», – поделилась супруга Нвера Казаряна Нарине Мкртчян.

О готовности ягоды к сбору узнают по уровню сахара. Для этого гроздь разрезают и отжимают сок. Для десертного вина достаточно 22%. Снимают урожай аккуратно, вручную. Дальше ферментация. Процесс сложный. Чтобы вино хранилось долго, в него добавляют природные дрожжи. Их закупают во Франции.

«Мы активно начали заниматься виноградником в 2018 году. Тогда появились инвесторы, они вложили в агротуризм. Сюда приезжали первые гости, тогда я и подумать не мог, что наша винодельня, находясь в трех километрах от главной дороги, привлечет так много внимания. Но это радует», – отметил Нвер Казарян.

Мелис с сыном приехали не просто попробовать фирменного напитка, но и перенять опыт. У себя на родине, в Эстонии, тоже занимаются виноделием.

«У нас яблок много, из них я делаю сидр. И интересно послушать человека, который делает то же самое. Мне надо учиться. Мне нравится белое вино, очень легкое. Приятно вечером выпить», – рассказал турист из Эстонии Мелис Азлаит.

У Нвера большие планы. Увеличить площадь плантации, закупить новые сорта винограда и построить гостевой дом прямо на участке.