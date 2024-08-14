Мальдивы упростят правила выезда из страны для туристов

Туристам перед отъездом из Мальдивской Республики больше не понадобится заполнять форму Traveller Declaration. С 15 августа данное требование будет упразднено, сообщает туроператор «Интурист».

Сейчас Traveller Declaration обязательна для всех иностранных граждан. Декларацию оформляют онлайн на английском языке на сайте миграционной службы Мальдив. К документу необходимо подгрузить фотографию туриста и его загранпаспорт.

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При этом Traveller Declaration нужно предъявлять и перед въездом на Мальдивы. Так что необходимость заполнять одинаковый бланк 2 раза во время одной поездки всегда вызывала вопросы. В итоге власти страны решили избавиться от этой бюрократической формальности.

Судя по комментариям в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многие туристы в принципе не знали о таком требовании. Это связано с тем, что за клиентов туркомпаний Traveller Declaration обычно сдавали сотрудники турагентств или туроператоров.

«У многих туристов истерика, и сложность как раз в заполнении формы», – заметил один из подписчиков.

Тем не менее индивидуальные путешественники одобрили нововведение. Несмотря на то что сам бланк заполнить несложно, некоторые гости страны просто забывали об этом в суматохе отъезда. Но теперь о такой формальности можно не думать.