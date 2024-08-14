Центробанк Египта рекомендовал упростить открытие счетов в банках для иностранцев

В Египте решили упростить для иностранцев-нерезидентов открытие счетов в местных банках. Как сообщило издание Egyptian Streets, Центральный банк страны выпустил 11 августа рекомендации на эту тему.

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Суть нового документа – позволить без лишних проволочек открывать иностранным клиентам счета и предоставлять им право пользоваться всеми предусмотренными условиями договоров банковскими услугами. В своем письме Центробанк подчеркнул, что обслуживание иностранных клиентов, не проживающих в Египте, должно включать обычные процедуры комплексной проверки банка.

Это позволяет предположить, что российские туристы также получат возможность оформлять банковские карты международных платежных систем, тех же Visa и MasterСard.

Сейчас открыть банковский счет тоже можно, но банки могут отказать обладателям российского паспорта. Или же спросят документ об официальном трудоустройстве в Египте. Есть также условия по депозиту. Например, CIB bank требует обеспечить неснимаемую залоговую сумму в 20–30 тыс. фунтов (40–55 тыс. руб.). В других банках эта сумма может составить 1 тыс. долларов – деньги нельзя снять в течение 3 лет. Среди требуемых документов – справка о доходах.

Ранее «ТурДом» писал, что Национальный банк Казахстана меняет правила выдачи банковских карт иностранцам. Условия усложнили за счет личной явки и дополнительных документов, среди которых должен быть ВНЖ или разрешение на временное пребывание, трудовой договор.