Спрос на туры в Абхазию из Челябинска вырос

Спрос на туристические путевки с вылетом из Челябинска в июне 2024 года года снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности остаются Турция, Россия и Абхазия, причем доля последней в общем объеме продаж увеличилась, сообщили URA.RU в группе компаний «Слетать.ру».

© unsplash

«В июне 2024 года на бронирование Турции приходилось 36% от общего объема продаж, курортов России — 33%, Абхазии — 31%. Годом ранее доли составляли 51%, 33%, и 16% соответственно», — пояснили в пресс-службе сервиса.

При этом глубина бронирования увеличилась до 3,5 недель, а средняя продолжительность поездки осталась неизменной — 8 ночей. В группе компаний также отметили: в июле 2024 года наблюдалась обратная тенденция: спрос на туры с вылетом из Челябинска возрос на 3,6%. В этом месяце лидерами также стали Россия, Абхазия и Турция. Причем средний чек на путевки также увеличился.

Как сообщало ранее URA.RU, отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей.