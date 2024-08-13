В Таиланде российский турист попал в полицию за просрочку визы на 4,5 года

В Таиланде на острове Панган местные жители пожаловались в туристическую полицию на бродягу европейской внешности. Их стало раздражать, что появился неопрятного вида человек, который постоянно пристает к людям, выпрашивает еду и спит на улице, сообщило сегодня издание Thaiger.

© tourdom.ru

Найти бродягу по наводке активистов не составило труда – он был обнаружен 12 августа спящим рядом с магазином Banana IT. Выяснилось, что это Дмитрий Бабайцев, 56 лет от роду. Кроме российского паспорта у него нашелся также и канадский. Мужчина провел в королевстве без визы без малого 4,5 года – 1599 дней. Проверка показала, что он въехал в страну по 30-дневной туристической визе и по российским документам через пограничный КПП в Сураттани 19 февраля 2020 года.

Мужчину доставили в полицейский участок для судебного разбирательства. Там ему предъявили обвинение в нарушении Закона об иммиграции. За многолетнюю просрочку визы предусмотрено тюремное заключение до 2 лет и штраф до 20 тыс. батов.

Публикации в СМИ о русском нищем снова привлекли внимание руководства туристической полиции, и в очередной раз прозвучали требования ужесточить надзор за иностранцами. В соцсетях туристы и тайцы также удивленно прореагировали на возможность столь долго жить в стране с нарушением визового режима и вести при этом асоциальный образ жизни.