Отпуск пожилой пары в Мексике был испорчен из-за потопа в гостинице

Супружеская пара из Великобритании поехала в отпуск мечты в Мексику и заявила, что отдых превратился в ад из-за потопа в гостинице. Подробности приводит издание The Mirror.

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Издание сообщает, что 60-летний мужчина со своей супругой остановились в пятизвездочном отеле Azul Beach Resort Riviera в Мексике. Удовольствие было не из дешевых — за две недели отдыха пришлось заплатить £4000 (468 тысяч рублей).

В один момент из вентилятора в потолке в их номер хлынула дождевая вода. Весь пол в гостиной и ванной комнатах был затоплен. Мужчина поскользнулся, упал на пол и ударился плечом. Отпуск был безнадежно испорчен. Попытка получить компенсацию от турфирмы практически не принесла плодов. Супругам вернули лишь одну десятую часть от затраченной суммы.

До этого сообщалось, что британец вырезал свои инициалы на руинах Помпеи и был арестован. В полиции сообщили, что он осквернил один из самых известных в мире объектов.

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