Эксперты из Абхазии, Турции, Таиланда примут участие в туристическом форуме

Пятый туристический форум Visit Apsny пройдет в Гагре 1-2 ноября с участием экспертов из Абхазии, России, Таиланда и Турции. Об этом ТАСС сообщила президент Абхазского союза туризма, являющегося организатором мероприятия, Анна Калягина.

"1-2 ноября 2024 года в сердце туризма Абхазии, городе Гагра, состоится знаковое событие для всей туристической отрасли - V юбилейный туристический форум Visit Apsny. В этом году форум обещает быть особенно интересным и продуктивным. Деловая обучающая часть форума и выставка Аpsny HoReCa пройдут в живописном городе Гагра, в комфортабельном отеле "Амза" ("Луна"). Именно здесь соберутся эксперты из России, Турции, Таиланда и, конечно же, Абхазии, чтобы обсудить актуальные вопросы развития туристической отрасли", - сказала Калягина.

По словам Калягиной, в рамках диалога состоятся обмен опытом и выработка новых стратегий, которые позволят Абхазии адаптироваться к современным реалиям и укрепить свои позиции на международной туристической арене.