Посол РФ рекомендовал россиянам в Бангладеш не перемещаться между городами

Обстановка в Бангладеш стабилизируется, но россиянам пока не рекомендуется посещать эту страну в туристических целях, а проживающим в республике - перемещаться из одного города страны в другой. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Дакке Александр Мантыцкий.

"Мы все еще не рекомендуем нашим гражданам посещать страну с туристическими целями. Тем, кто уже временно или постоянно проживает здесь, советуем без острой необходимости не перемещаться из одного города в другой", - сказал он.

Кроме того, тем, кто живет в столице Бангладеш и не чувствует себя в безопасности, рекомендуется рассмотреть в качестве временного размещения гостиницы в дипломатическом районе близ посольства.

По словам главы российской дипмиссии, обстановка в Бангладеш стабилизируется.

"Восстановление закона и порядка объявлено первоочередной задачей временного правительства. Порядок на улицах обеспечивают военные и народные дружины. Возвращаются на службу полицейские", - сказал Мантыцкий.

Он отметил, что безопасность дипломатических представительств и иностранных граждан является одним из приоритетов временного правительства.