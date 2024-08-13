Забег туристов до шезлонгов у бассейна в отеле Испании попал на видео. Кадры с популярного курорта Европы публикует Daily Mail.

По данным таблоида, запись сделана в гостинице Villa Romana в Таррагоне, Каталония. На видео показано, как постояльцы толпятся у двери, которая ведет к бассейну. Как только охранник открывает ее, отдыхающие бегом устремляются к лежакам. Они толкают друг друга, чтобы протиснуться в дверь.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Мужчины сбросили женщину с шезлонга, уронили его на ногу отдыхающей и напугали ее дочерей.