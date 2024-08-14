Зимний отдых в Таиланде подорожает на 10–15%. В Ассоциации туроператоров России отметили, что спрос на это направление вырос не только на российском, но и на зарубежном рынке.

Это и привело и к росту цен в отелях, передает «Интерфакс». Правда, если забронировать номера заранее, то можно получить скидку до 10–20%. Несмотря на повышение цен, в отелях, например, Пхукета, почти не осталось свободных номеров — загрузка в гостиницах на декабрь-январь близка к 100%.

По данным АТОР, с января по июль в Таиланд побывали уже более миллиона российский туристов, что на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.