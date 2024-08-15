Туристы из России хотят попасть в Европу. Что их там поджидает?

Россияне устали от Турции, Египта и других безальтернативных направлений с прямыми перелетами, поэтому постепенно начали возвращаться к любимой Европе. Об этом свидетельствует и рост туристического потока в страны Евросоюза (ЕС): относительно прошлого года он увеличился на 30 процентов. Специалисты туротрасли в один голос заявляют: это очень значимые цифры! При этом есть и те, кого путешествия в Старый Свет все еще пугают. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

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В Европу устремились все

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), число бронирований на вторую половину 2024 года в некоторых странах Европы Венгрии, куда россияне теперь могут вылетать из Еревана лоукостером Wizz Air.

При этом бронирования отелей в Черногории увеличились на 66 процентов, в Болгарии — на 64 процента, а в Греции — на 56 процентов.

По словам эксперта по туризму Майи Котляр, такой значительный рост турпотока также произошел за счет vip-путешественников, которые в летний период отправляются в европейские страны не только за морем, но и за экскурсионными программами.

Наибольшей популярностью у отдыхающих пользуются Италия, Испания, Греция и Франция. Обеспеченные соотечественники также проявляют интерес к поездкам в Португалию, Болгарию, Черногорию и на Кипр.

"Только платежеспособный человек может позволить себе поехать в Европу с учетом цен на авиабилеты. Они, конечно, уже не такие космические, как раньше, но все еще аховые". Майя Котляр, эксперт по туризму

В 2023 году стоимость перелета доходила до 250-300 тысяч рублей с человека за билет. Сейчас перелет в обе стороны обойдется в среднем в 100 тысяч, лоукостером — около 60 тысяч.

При этом в конце июля у богатых туристов появился еще один способ попасть в Европу — по воде. Российский круизный лайнер Astoria Grande будет совершать путешествия из Сочи и в 2025 году выполнит три десятидневных круиза по новым маршрутам в Грецию.

В программу входит посещение Родоса, Миконоса, а также Лесбоса или Санторини в зависимости от выбора маршрута. Помимо этого, на июль и сентябрь запланированы два недельных круиза, во время которых пассажирское судно пройдет вдоль берега полуострова Афон.

₽ 150 тысяч стартовая стоимость круиза на 10 ночей на человека

«Маршрут уже сформирован, но это почему-то не особо освещается в СМИ, — заявила Котляр. — Но такая новость не может не радовать. Медленными шагами Европа разворачивается к России».

Обилие стыковочных рейсов разожгло интерес россиян к Европе

Специалисты отмечают, что возвращению интереса россиян к путешествиям в Европу способствует появление большого количества стыковочных рейсов через постсоветские государства.

За счет этого за год от 20 до 70 процентов вырос спрос в Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Португалию и на Кипр. Увеличилась и длительность поездок: расходы на отдых в этих странах нередко бывают сопоставимы с тратами на Турцию.

«Рост спроса, который мы наблюдаем сегодня, во многом стимулируется появлением новых авиамаршрутов — если раньше в роли пересадочных хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, то сейчас туристам доступны альтернативные перелеты с пересадками в странах СНГ и Грузии», — пояснила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

В качестве примера руководитель компании привела запуск рейсов Wizz Air из Кутаиси в Рим, Милан, Будапешт, Афины, Салоники и Ларнаку, а также Fly One из Еревана в Тиват.

Представители «Русского экспресса», в свою очередь, фиксируют рост популярности Кипра у соотечественников на 22,5 процента, Италии — на 63 процента, Греции — на 58 процентов. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин указал, что число заявлений только на итальянский шенген возросло на 36 процентов.

Средняя стоимость организованного тура на Кипр в настоящее время составляет 276 тысяч рублей, в Италию — 334 тысячи рублей, в Грецию — 467 тысяч рублей. Для сравнения: за путевку в Турцию на июль-август 2024 года россиянам приходится платить в среднем 252 тысячи рублей.

Какие трудности поджидают туристов?

Основные сложности, с которыми сталкивались россияне при планировании путешествий в Европу, уже преодолены, считают эксперты. В первую очередь, они были связаны с банковскими картами. Сейчас этих проблем нет: иностранный пластик можно с легкостью оформить даже дистанционно.

Чаще всего отечественные туристы открывают карты в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Турции и Узбекистане.

Весь процесс оформления в среднем занимает от двух до семи дней, в некоторых странах заветную карту можно получить меньше чем за сутки.

Визовые вопросы, которые были заморожены в 2022-2023 годах, также более-менее отлажены. Даже несмотря на то что сроки получения шенгена все еще достаточно длинные, работа по его выдаче идет. При этом руководитель компании «Главвиза» Дарья Клетченкова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что туристы все еще неохотно привыкают к новым обстоятельствам.

«Для россиян до сих пор очень необычно понимать, что шенген в Италию делают 2,5 месяца, — добавила она. — Они привыкли, что буквально за неделю ты можешь сорваться в Милан или Париж. Сейчас такого нет, теперь прогнозирование — наше все».

Визовые вопросы нужно решать за три-четыре месяца до поездки, а лучше за все шесть, считает эксперт. Это касается и покупки авиабилетов, и бронирования туров и гостиниц.

«Своим клиентам я рекомендую планировать поездку в Европу на Новый год уже сейчас, — продолжила Клетченкова. — Но в принципе так было всегда, номера в отелях на востребованных горнолыжных курортах раскупают очень быстро».

Более того, специалист подчеркнула, что в настоящее время «длинные» визы ставят гораздо реже, чем когда-либо. Поэтому россияне поневоле становятся настоящими коллекционерами штампов.

Вместе с тем все еще остаются страны, которые выдают шенген на полгода и даже больше. Речь идет о Франции, Венгрии и Италии.

"Практически во всех европейских посольствах усложнилась запись на подачу шенгена. Всему виной боты, «глючные» сайты и спрос, сильно превышающий предложение. Очень серьезная проблема — задержки в выдаче виз". Дарья Клетченкова, руководитель компании «Главвиза»

Специалист также указала, что в этом сезоне по отказам в визе как никогда отличилась Греция. Их ставили даже туристам с полностью оплаченными турами и купленными авиабилетами.

«Я могла лишиться поездки мечты»

Жительница Москвы Александра

Через несколько дней я лечу на выступление Адель в Мюнхен. Там же я планировала встретиться с братом, которого не видела уже два года, поэтому эта поездка была для меня очень важной.

Документы на визу я подала 10 июня, мой выбор пал на Италию. Это одна из немногих европейских стран, которая все еще активно выдает их гражданам России. Кроме того, мой последний трехлетний шенген был как раз итальянским.

Свободное окно на сайте визового центра я вылавливала на протяжении двух недель. Меня предупреждали, что срок рассмотрения документов увеличился до 60 дней.

В итоге паспорт со штампом я получила только в начале августа. Весь период ожидания я находилась в сильнейшем стрессе и напряжении, поскольку могла лишиться желанной поездки и похода на концерт мечты.

Кстати, шенген мне дали только на месяц. Сказать, что я расстроена, ничего не сказать. Причин, разумеется, никто не объяснял, хотя все визовые специалисты уверяли меня, что он будет полугодовым.

Россияне не жалуются на «косые взгляды» в Европе

Третий вопрос, который мешал росту турпотока, это дискриминационные действия против россиян. Специалисты спешат успокоить россиян — все это тоже уходит.

«Ни один из туристов, кто побывал в Европе за последнее время, не сталкивался с антироссийскими настроениями, — уверяет Майя Котляр. — Это можно проследить и по публикациям в СМИ. Таких историй стало в разы меньше. Наоборот, европейцы достаточно тепло и толерантно принимают жителей России.

Никто из отечественных путешественников не жаловался на "косые взгляды", а при пересечении границы им задают стандартные вопросы про цель поездки. Тему политики европейцы также стараются обходить, если сами россияне ее не поднимают».

Тем временем газета Irish Mirror пишет, что путешественники испугались ездить на курорты Испании из-за недовольства местных жителей наплывом иностранцев в летние месяцы. Отмечается, что гостиницы на островах охваченного протестами государства лишаются постояльцев.

Отдыхающие звонят в отели, чтобы удостовериться, что отпуск будет безопасным. Вместе с тем многие из них отменяют бронирования из-за агрессивных туристофобов.

В основном беспорядки наблюдаются в Барселоне, а также на Тенерифе, Майорке и Лансароте

Местные жители обклеивают автомобили приезжих надписями с призывом убираться домой, а также рисуют на стенах граффити с требованием расправиться с отдыхающими.

«Мы уже несколько недель получаем звонки от гостей, обеспокоенных новостями о туристофобии», — сообщил президент Ассоциации молодых предпринимателей Балеарских островов Йоанн Бланк.

«Итальянские официанты мнили себя потомками великой империи»

Жительница Москвы Сабина

Неделю назад мы с мужем вернулись из путешествия по Италии. Нам удалось посетить Рим, Флоренцию, Санта-Маргарита-Лигури, Портофино, Милан и Венецию.

За все время мы ни разу не столкнулись с негативом или хамством со стороны местных жителей. Немного высокомерно по отношению ко всем туристам ведут себя лишь итальянские официанты.

Видимо, они мнят себя потомками великой империи, поэтому немного заносчивы и надменны. Оттого, наверное, и сервис в ресторанах далеко не тот, к которому мы привыкли в Москве Сабина российская туристка

Еще одна ситуация, в которой мы почувствовали себя ущемленными, произошла при попытке получить tax free за покупки.

Мы слышали, что пограничники угрожают конфисковать их под предлогом того, что россиянам из-за санкций запрещено приобретать и ввозить в страну западную брендовую продукцию. В бутиках нам объясняли, что без проблем оформят все документы, но потом мы ничего не сможем получить в аэропорту.

«Полуголые геи загорали в парке»

Российская путешественница Ольга

Свой отпуск я проводила в Германии и в очередной раз убедилась в том, насколько отвратительный сервис в европейских странах. Немцы не смогли справиться с наплывом туристов из-за Чемпионата Европы по футболу, и это чувствовалось на каждом шагу.

Но если ужасный сервис пережить можно, то одна история по сей день не может выйти у меня из головы. Мы с друзьями решили посидеть в парке в центре Берлина, где было много людей, в том числе детей. Примерно в 10 метрах от нас девушка вместе с семьей праздновала baby shower (обычай, когда собираются друзья и близкие, чтобы отпраздновать предстоящее рождение малыша и поддержать будущую маму, — прим. «Ленты.ру»).

"Постепенно в парк начали подходить парни и раздеваться -- кто до трусов, кто полностью догола. Сначала я была в полном недоумении. Потом нам объяснили, что мы расположились на негласной полянке для геев". Ольга, россиянка

В какой-то момент один мужчина из этой компании встал на четвереньки и начал расслабленно загорать. Казалось, что это действо никого, кроме нас, не смущало. Мы сидели и не могли понять: то ли он фотоны ловит солнечные, то ли прогревается, то ли это был призыв к чему-то.

«Генуя превратилась в неблагополучный район африканской республики»

Житель Москвы Георгий

Последняя остановка в нашем с женой путешествии по Италии была Генуя. По приезде в этот городок нас не покидало ощущение, что мы перенеслись в какую-то «страну третьего мира».

После миленьких улочек и таверн, стильных итальянцев и туристов мы увидели самое настоящее гетто. В некоторых районах Генуи я даже не видел европейских лиц. Ее просто заполонили афроамериканцы, из-за чего весь антураж стал соответствующим.

Из портового итальянского города она превратилась в неблагополучный грязный район африканской республики. Все увиденное вызвало дикое чувство жалости по отношению к итальянцам и их культуре.

Немало бездомных в Риме. Много беженцев и афроамериканцев продают на улицах всякую мелочь у главных достопримечательностей города. Но мне почему-то кажется, что их в целом много в Италии. Часто видели на стенах постеры с предупреждением о карманных воришках. Видимо, их тоже хватает, благо нас это обошло стороной.

«Меня ничто не остановит»

Тем не менее, несмотря на все нюансы, спрос на Европу стабильно растет, и это подтверждают все туроператоры. Сами россияне, которые давно не были в любимых странах, отмечают, что готовы преодолеть любые препятствия на пути к мечте.

«Я не была в Италии два года, а последний раз, когда я посещала Рим, в сентябре 2022 года началась мобилизация, и я не смогла спокойно отдохнуть, каждый день нервничала и хотела скорее вернуться домой к родным. Недавно я получила итальянскую визу, ждала ее около двух месяцев, даже пришлось сдвигать даты поездки, но мне все равно. Я очень хочу на Сицилию, и меня уже ничто не остановит, даже извержение вулкана Этна», — смеется москвичка Полина.

Ее подруга Анастасия тоже сетует, что давно не была в Европе и очень хочет туда попасть.