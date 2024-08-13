Российские туристы освоили сложные маршруты для поездок в Европу

Российские туристы стали чаще использовать стыковочные рейсы для полетов в страны Европы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

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Отмечается, что стыковочные рейсы часто дешевле, чем прямые рейсы, особенно в горячие сезоны. Однако такие рейсы часто требуют больше времени, поскольку туристам приходится делать пересадку в другом городе.

По данным газеты, спрос на поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр за текущий год вырос на 20%. Ожидается, что спрос на путешествия в страны Европы будет продолжать расти в течение ближайших нескольких лет.

В июле в Ассоциации туроператоров России рассказали, что самым дешевым европейским направлением для пляжного отдыха в августе является Греция. Поездка в эту страну на неделю обойдется минимум в 200 тыс. рублей на двоих.

Отмечалось, что чуть дороже обойдется пляжный отпуск во Франции. Вместе с перелетом такая поездка обойдется примерно в 250 тыс. рублей.

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