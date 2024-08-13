В Турции оценили влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну

Туристы из России продолжают приезжать на отдых в Турцию, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Так влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну в беседе с РИА Новости оценил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

© Lenta.ru

«Проблемой являются только высокие цены, вызванные жесткой монетарной политикой, проводимой в Турции», — пояснил политик.

Более того, по его словам, в 2024 году российские граждане вновь находятся на десятом месте по числу приезжающих в республику туристов. «Владельцы турецких отелей и торговцы довольны сложившейся ситуацией», — добавил Топкурулу.

Источник агентства в минкультуры и туризма Турции, в свою очередь, заявил, что власти республики не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели.

Ранее стало известно, что слетать на китайский остров Хайнань сейчас можно по цене Турции. Новую альтернативу популярной пляжной стране назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.