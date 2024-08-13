В Грузии назвали самых платежеспособных туристов

Россияне сделали кассу в туристическом секторе Грузии во втором квартале 2024 года, заняв первое место по расходам среди туристов из разных стран. Всего наши соотечественники оставили там за этот период 209 млн долларов – выяснили специалисты грузинского инвестбанка Galt & Taggart.

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В опубликованном в начале августа обзоре туристического рынка Грузии отмечено, что каждый пятый прибывший в апрель – июне иностранец – из России. В цифрах это составило свыше 312 тыс. человек из общего объема в 1,5 млн иностранцев, приехавших как на отдых, так и на однодневные экскурсии. В неофициальном зачете на первом месте оказались гости из Турции – более 369 тыс., на третьем – граждане Армении – почти 196 тыс. туристов.

При этом россияне показали наибольшую платежеспособность: в среднем каждый турист потратил за поездку 670 долларов. На одного турецкого отдыхающего приходилось лишь 460 долларов.

В целом инвестбанкиры насчитали, что из 1 млрд 91 млн долларов общего дохода Грузии по линии туризма за отчетный квартал доля россиян составила 19,2%, турков – 15,5, а жителей Евросоюза – лишь 12,7%.

Туристы из России рассматривают Грузию как курортное направление с безвизовым въездом. Кроме отдыха на Черноморском побережье нередко выбирают поездки на горнолыжные курорты Бакуриани и Гудаури, гастрономические туры.

Авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways выполняют рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов. Туристы используют тбилисский аэропорт как стыковочный хаб для полетов во Францию, Италию, Германию.