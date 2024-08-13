Турэксперт назвал отличное направление для туристов-новичков

Организатор путешествий «ta_ca_ta» Тата Ашугатоян рассказала, что Армения является одним из самых популярных направлений среди граждан РФ за последние пару лет. Основными плюсами Армении стали возможность поездки по паспорту РФ, так как виза не требуется, турсезон круглый год, прямые рейсы из Москвы и других российских городов, а также относительно недорогие билеты.

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Ашугатоян в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что если купить авиабилет за 2-3 месяца до поездки, то можно хорошо сэкономить. К примеру, перелет из Москвы в Ереван и обратно может обойтись всего в 15-20 тысяч рублей. Кроме того, на полеты до Гюмри всегда можно найти билеты по акции от 2-3 тысяч рублей в одну сторону, подчеркнула экперт.

Другими преимуществами путешествия в Армению являются дружелюбное и гостеприимное местное население, вкусная национальная кухня, чистая вода, а также большой выбор авторских и пакетных туров от трех до 14 дней.

Однако есть и минусы. В Армении недостаточно развитый общественный транспорт, большое количество машин и высокие цены на проживание в туристический сезон - с мая по сентябрь.

Ранее сообщалось, что россияне могут отдохнуть в 65 странах, не оформляя никакой визы.