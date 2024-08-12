Авиакомпании отказываются от рейсов в Юго-Восточную Азию

Крупные европейские авиахолдинги теряют рынок авиаперевозок в Азию, уступая его конкурентам из Китая и с Ближнего Востока.

© tourdom.ru

С 26 октября как минимум на один год прекратит рейсы из Лондона в Пекин British Airways, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление авиакомпании. Останутся только перелеты из столицы Великобритании в Шанхай и Гонконг, причем во второй из указанных городов частота сократится вдвое. Накануне о приостановке с середины осени рейсов в Китай объявил другой британский перевозчик, Virgin Atlantic. Об обвале своих трафиков в Азию и потере рынков сообщили Lufthansa и Air France-KLM, им приходится сокращать количество маршрутов. У немецкого холдинга из 14 пунктов назначения в Азии на сегодня осталось только два: Сингапур и Бангкок.

По данным Cirium, совокупное количество мест на прямых рейсах из Европы в Азию по итогам 2023 года составило 22 млн, это на 1 млн меньше, чем в далеком 2010 году, и на 26% отстает от показателя доковидного 2019 года.

Спрос на прямые дальнемагистральные перелеты из Европы в Азию упал после того, как в феврале 2022 года в ответ на закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний наша страна запретила следовать над территорией РФ самолетам европейских стран. Из-за необходимости облета России маршруты удлинились примерно на треть, а цены авиабилетов заметно выросли. При этом перевозчики Китая и Ближнего Востока, на которых рестрикции РФ не распространяются, по-прежнему возят пассажиров из Европы в Азию над нашей территорией со стыковками в своих странах и предлагают гораздо более выгодные тарифы. Они успешно вытесняют с рынка европейских конкурентов.

Кстати, прежде на транзите пассажиров из Европы через Москву в страны ЮВА неплохо зарабатывал «Аэрофлот». Часто это даже позволяло нацперевозчику предлагать выгодные тарифы, например на маршрутах в Таиланд, российским клиентам, так как частичную загрузку самолетам обеспечивали иностранцы. Сейчас основными бенефициарами транзитных рейсов стали авиакомпании из дружественных государств.

Не исключено, что сложности с прямыми рейсами из Европы стали одной из причин постепенной потери значимости европейских рынков для такой популярной туристической страны, как Таиланд. Путешественников из Европы там все больше замещают гости из Китая, Индии, а также России. «Структура турпотоков активно меняется, за первые полгода 2024-го на таиландские курорты прибыло порядка 20 млн иностранных туристов, из них на Европу приходится едва ли 2 млн», – отмечает руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов.