Десятки протестующих заполонили пляж Европы из-за пьяных туристов

Десятки протестующих против массового туризма заполонили популярный пляж в Европе из-за пьяных иностранцев. Об этом сообщает The Mirror.

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Уточняется, что пляж Balneario 6 в Плайя-де-Пальма, Испания, популярен своими вечеринками и развлечениями. Местным жителям не нравится, что когда-то тихое место стало притягивать толпы пьющих туристов. Поэтому недовольные испанцы собрались и устроили сидячую забастовку. Всего в акции приняли участие около сотни человек.

Отдыхающие были шокированы появлением протестующих, между парой людей даже разгорелся конфликт. На месте присутствовали полицейские, однако никаких задержаний не произошло. Участники акции пообещали вести себя мирно и не вступать в драки.

По словам местных жителей, пляж Balneario 6 стал символом пьянства. «40 лет назад, когда я еще был молод, приходил сюда и плавал. А теперь люди здесь пьянствуют», — пожаловался один из протестующих.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.