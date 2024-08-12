Пассажиров заперли в самолете на 3,5 часа из-за неудачной шутки подростка

Более 150 пассажиров авиакомпании Transavia заперли в самолете на 3,5 часа из-за неудачной шутки одного из находившихся на борту путешественников. Подробностями истории поделилось издание Le Parisien.

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Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 11 августа, на рейсе из Агадира, Марокко, в Париж. Во время полета член экипажа заметил, что Bluetooth-соединение кого-то из пассажиров называлось «Самодельное взрывное устройство». Соблюдая протоколы безопасности, он оповестил об этом служащих аэропорта Орли.

После посадки воздушное судно с пассажирами обыскали сотрудники службы безопасности с собаками. Кроме того, они провели сканирование Bluetooth-соединения, чтобы установить человека, название устройства которого вызвало тревогу. Оказалось, что это был подросток, который возвращался из Марокко с родителями и в шутку использовал это имя Bluetooth.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании пошутил и вызвал хаос в аэропорту Санкт-Петербурга. Когда его попросили снять обувь на пункте досмотра, мужчина признался, что спрятал в сапоге бомбу.