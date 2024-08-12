Голландец побил мировой рекорд, прошагав босиком почти 3,5 тыс. км

Голландский ветеран войны Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3 450 километров за 175 дней. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает NL Times.

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Его путешествие началось 17 февраля на пляже Санта-Моники в Калифорнии, и его конечная цель — пешком добраться из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Достичь рекорд он смог в американском Сент-Луисе, штат Миссури. Он пришел туда в 15:00 по местному времени 11 августа. Как часто рекордсмен отдыхал в пути неизвестно. Однако неизвестно, когда и как долго голландец отдыхал в пути.

Нотенбом также заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом и намерен пройти еще 1 700 километров до Нью-Йорка, передает издание.

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