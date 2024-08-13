Бразилия представила план развития туристической отрасли до 2027 года

На VIII туристическом салоне «Открывая Бразилию», прошедшем в Рио-де-Жанейро, был представлен национальный план развития отрасли гостеприимства. Об этом сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS.

© ТВ БРИКС

В соответствии с целями программы предполагается увеличить количество внутренних поездок с 93 миллионов до 150 миллионов, а ожидаемый доход от международного туризма – до 8,1 млрд долларов США (735 млрд рублей). Еще одной задачей является рост числа рабочих мест в отрасли до 3 млн.

Министр туризма Селсо Сабино связал успехи туротрасли с расширением сети отелей, увеличением количества авиарейсов, а также ростом доходов населения.

«Темпы развития туристической индустрии Бразилии впечатляют. С 1 января 2023 года уже создано более 50 тысяч новых рабочих мест», – отметил министр.

При создании программы развития туризма учитывались принципы устойчивого развития, применения инноваций и внедрения информационных технологий. Параллельно разработано 20 отраслевых программ и проектов.

При этом, необходимо обеспечить защиту прав и социальных гарантий наиболее уязвимых слоев населения Бразилии, заявил глава министерства по защите прав человека Сильвио Альмейда.

Фото: iStock