Туристке, нашедшей кошелек в Таиланде, грозит тюрьма

Полиция Таиланда не перестает удивлять туристов своей заботой – утром 10 августа гостья из Израиля обратилась с заявлением о потере кошелька на острове Панган. И в тот же день его судьбу выяснили по камерам наблюдения – деньги оказались в руках местной жительницы, которые та немедленно начала тратить. Именно этот факт и привел к ее задержанию, сообщило вчера издание Khaosod English.

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Все произошло ночью у банкомата рядом с одним из магазинчиков с товарами повседневного спроса. Туристка, сняв с карточки наличку, обронила портмоне. По записям с камер видеонаблюдения его подобрала женщина в черной рубашке и шортах, с полной фигурой и длинными волосами. В половине первого ночи она заплатила в этом магазине за свои покупки 3 тыс. батов именно из найденных денег, а затем уехала на мотобайке.

По отчету туристической полиции уже вечером того же дня следователи идентифицировали 23-летнюю гражданку Таиланда, собрали показания свидетелей и материалы, доказывающие ее вину. По тайским законам нашедший чужую собственность должен вернуть ее владельцу или сдать в полицию. В ином случае это приравнивается к хищению или краже. Как отмечено в публикации, уголовное законодательство королевства предусматривает за такое правонарушение до 3 лет лишения свободы и штраф до 60 тыс. батов (154 тыс. руб.).

Молодая тайка полностью признала свою вину и вернула оставшиеся деньги и банковские карты, что, вероятно, суд учтет при вынесении наказания.

Кстати, аналогичная практика наказаний существует и в России. В Сочи мужчина украл из банкомата забытые предыдущим клиентом в купюроприемнике деньги. Благодаря видеонаблюдению его поймали и предъявили обвинение по статье 158 УК РФ. А в Москве водитель автомобиля подобрал на пешеходном переходе выпавший у прохожего сверток с крупной суммой – результат тот же – через сутки его задержали за кражу в особо крупном размере.

Ранее «ТурДом» писал, что в Паттайе полиция быстро нашла и

вернула

российской туристке утерянный смартфон. Девайс забыли во время экскурсии в храм Большого Будды на холме Пратамнак, где его нашла местная жительница и забрала с собой.