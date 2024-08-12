Названы главные тенденции отдыха за границей этим летом

Турция является лидером среди зарубежных направлений для отдыха россиян, этим летом там отдохнут порядка 7 млн жителей страны. О главных тенденциях отдыха за границей kp.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

© Газета.Ru

Конкурентами этого направления являются Таиланд и Египет — по итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.

«Сейчас с ценообразованием ситуация такова, что отдых в ОАЭ в отеле «Все включено» может оказаться дешевле, чем аналогичный отдых в Турции. <...> С учетом стабилизации курса рубля сейчас хороший момент для планирования международных поездок. Средний чек, увы, растет, инфляция есть во всем мире. Но курсы валют могут дать экономию в 10-15%», — продолжил Горин.

При этом самым доступным зарубежным направлением для россиян является Абхазия — отдохнуть там вдвоем можно по цене от 83 тыс. рублей, отметил эксперт. По его словам, большие надежды в российской туристической индустрии возлагают на Китай и остров Хайнань.

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова до этого говорила, что планирование отпуска на осень имеет свои преимущества. Так, прежде всего такой отдых будет более выгодным из-за раннего бронирования. Кроме того, так у туристов будет время составить план и маршрут поездки, наметить интересные места для посещения и выбрать наиболее популярные развлечения.

Ранее россияне рассказали, как проводят время на природе.